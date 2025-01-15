Fransa'daki deniz üssünde sızıntı: Hassas bilgiler, 'yanlışlıkla' ifşa edildi

Yayınlanma: 15.01.2025 - 14:49

Güncelleme: 15.01.2025 - 15:22

Fransa'nın Bretonya bölgesinde yer alan Brest kentindeki Ile Longue deniz üssünde görevli Fransız askerlerin, 'yanlışlıkla' üs ve denizaltılara ait hassas bilgileri ifşa ettiği ortaya çıktı.

Egzersiz takip uygulaması Strava'yı kullanan denizci Fransız askerlerin paylaşımları, denizaltı devriye tarihleri ve diğer ayrıntıların ortaya çıkmasına neden oldu.

Le Monde gazetesinin haberine göre, askerlerin uygulamayı kullanarak, denizaltı devriyelerine ilişkin hassas bilgileri istemeden internette ifşa etmesi sonucu ordu güvenlik alarmına geçti.

Her biri Hiroşima'ya atılan bombanın bin katı gücünde 16 nükleer füze taşıma kapasitesine sahip, nükleer enerjiyle çalışan dört balistik füze denizaltısına ev sahipliği yapan deniz üssünde son 10 yılda 450'den fazla Strava kullanıcısının aktif olduğu öğrenildi. Kullanıcıların bazılarının asker olduğu ve çoğunun takma ad kullanmadığı öğrenildi.

2018 yılında Le Télégramme gazetesi tarafından yapılan bir araştırmanın, ülkenin en çok korunan üssündeki bu sızıntıyı daha küçük ölçekte ortaya çıkardığı ifade edilirken, 7 yıl sonra bile bu durumun devam ettiği ifade edildi. Dahası, egzersiz takip uygulamasının denizaltılarda bulunan bazı askeri personellerin kimliğini tespit etmeyi de mümkün kıldığı belirtildi.

UYGULAMAYI KULLANAN ASKERLERİ AĞIR CEZALAR BEKLİYOR

Le Monde gazetesinin aktardığına göre, olayın ortaya çıkmasının ardından yetkililer, üs bölgesinde güvenlik önlemlerin artırıldığını ve uygulamayı kullananların ağır cezalara çarptırılma riskiyle karşı karşıya olduklarını söylediler.

Gazete, olaya ilişkin, "Nükleer caydırıcılığın hassas doğası göz önüne alındığında, böylesi bir ihmal soru işaretlerine yol açmaktadır. Askerler, üs bölgesinde elektronik cihazların yasak olduğu bir ortamda nasıl olup da seyirlerini kaydetmiş olabilirler? Cevap muhtemelen askerlerin bileklerinde yatıyor. Le Monde'a konuşan yetkililer, talimatlara rağmen, askerler performansları kaydetmek için popüler olan akıllı saatlerin güvenlik kontrollerini geçmiş olabileceğini söyledi" diye yazdı.

“İHMALLER, ÜSSÜN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEMEZ”

Gazeteye konuşan yetkililer, Strava'da tespit edilen ihlallerin çoğunun denizaltıcıların değil, tesislerin gözetiminde görevli askeri personelin işi olduğunu söyledi.

Öte yandan, Fransız Donanması'ndan bir sözcü, gazeteye yaptığı açıklamada, “Bazı personellerin ihmali, deniz üssünün faaliyetlerini etkileyebilecek tehdit teşkil etmez” dedi.