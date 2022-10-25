Fransa'da vatandaşlara fatura desteği: 46 milyar avro tahsis edilecek

25 Ekim 2022 Salı, 17:39

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, hükümetin 2023 yılında vatandaşların artan elektrik faturalarını hafifletmek için 46 milyar avro tahsis edeceğini söyledi.

Bruno Le Maire, "Vatandaşlarımızı artan gaz ve elektrik fiyatlarından korumak için önümüzdeki yıl 46 milyar avro harcayacağız. Bu da her bir hanenin elektrik faturasında ayda 180-200 avro tasarruf etmesi anlamına geliyor" dedi.

Le Maire, yaklaşık 1,5 milyon işletmenin elektrik faturaları için sübvansiyon uygulanacağını dile getirdi.

Le Maire, "Özellikle sanayi sektöründe yoğun enerji üretimi yapan ve sübvansiyon almaya hak kazanamayan işletmelere yardımcı olmak için 10 milyar avro tahsis edilecek" diye konuştu.

Le Maire ayrıca, bu tedbirlerin Fransız üretim sistemini "kurtarmak" için gerekli olduğunu savundu.

Daha önce Fransız hükümeti, 2021 yılı için gaz ve elektrik faturası cirolarının %3'ünü aşan işletmelere yönelik devlet desteğinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılacağını açıklamıştı.

Eylül ayında Başbakan Elisabeth Born, hükümetin 2023 yılında gaz ve elektrik fiyat artışlarını %15'te tutmak için de önlemler alacağını söylemişti.