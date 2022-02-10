Fransa'da vinçle McDonald’s soygunu
Fransa'da hırsızlar, vinçle bir McDonald’s restoranına girerek kasadan para çaldı.
Fransa’da hırsızlar, Nantes kentindeki bir McDonald’s restoranına vinçle girerek kasadan para çaldı. France Bleu'nün haberine göre, dün gece hırsızlar şantiyeden çaldıkları kazıcı-yükleyici bir vinçle restoranın duvarını yıkarak içeri girip kasadan 3 bin avro kadar para çaldı.
McDonald's şubesi, oluşan ciddi hasarlar nedeniyle birkaç hafta kapalı kalacak.
Şubenin bir çalışanı, "McDonald’s'ta çalışırken silahlı soygun olabileceği ihtimalini beklersiniz ama vinçle değil" ifadesini kullandı.
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