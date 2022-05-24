Fransa'da yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'in binasında arama yapılıyor
Fransa'da, yolsuzlukla suçlanan danışmanlık şirketi McKinsey'in binasında arama yapıldığı belirtildi.
Fransa'da, hakkında vergi kaçırma ön soruşturması başlatılan ve Elysee Sarayı ile hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketinin binasında arama yapıldığı belirtildi.
Fransa basınındaki haberlere göre, Ulusal Mali Savcılık Ofisi'nin talimatıyla Fransız Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu Champs-Elysees Caddesi üzerindeki McKinsey binasında arama başlatıldı.
Aramanın 31 Mart'ta açılan ve haksız kazanç elde etme ile yolsuzluk yapma kapsamındaki soruşturmaya ilişkin yapıldığı ifade ediliyor. Fransa Senatosu'nca oluşturulan komite, 17 Mart'ta kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini bildirmişti.
Raporda, 2018-2021'de McKinsey ile yapılan sözleşmelerin bedelinin iki katından fazla artarak 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedilmişti.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şirkete arka çıkarak, Senatonun McKinsey'e yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını savunmuştu.
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