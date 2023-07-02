Fransa'daki olaylarda Belediye Başkanı'nın evi yanan araçla hedef alındı

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı.

AA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 04:15
Fransa'daki olaylarda Belediye Başkanı'nın evi yanan araçla hedef alındı
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Fransa'nın başkenti Paris'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan L'Hay-les-Rose'un belediye başkanı Vincent Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller" ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor.

Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor.

Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


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