Fransa’da durdurulamayan protestolara ilişkin kritik uyarı: ‘Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi’

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Fransa’da 17 yaşındaki Nahel M.’nin öldürülmesinin ardından protestolar büyüyerek devam ediyor. Protestoların ardından yaşanabileceklere ilişkin kritik uyarılarda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Haber Müdürü Birol Güger, “Fransa’daki protestolar Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi” dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2023 Cumartesi, 18:15

17 yaşındaki Nahel M.’nin öldürülmesinin ardından 28 Haziran’dan bu yana Fransa’da süren eylemler durdurulamıyor. Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Haber Müdürü Birol Güger, Fransa’da yükselen taksiyonun ardından yaşanabilecekleri Cumhuriyet TV’de anlattı. Güger, Avrupa’da yaşananların kolonizasyon politikaları sonucu meydana geldiğinin altını çizerek “Fransa’daki protestolar Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi” uyarısında bulundu.



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