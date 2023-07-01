Fransa’da durdurulamayan protestolara ilişkin kritik uyarı: ‘Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi’
Fransa’da 17 yaşındaki Nahel M.’nin öldürülmesinin ardından protestolar büyüyerek devam ediyor. Protestoların ardından yaşanabileceklere ilişkin kritik uyarılarda bulunan Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Haber Müdürü Birol Güger, “Fransa’daki protestolar Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi” dedi.
17 yaşındaki Nahel M.’nin öldürülmesinin ardından 28 Haziran’dan bu yana Fransa’da süren eylemler durdurulamıyor. Cumhuriyet Gazetesi Sorumlu Haber Müdürü Birol Güger, Fransa’da yükselen taksiyonun ardından yaşanabilecekleri Cumhuriyet TV’de anlattı. Güger, Avrupa’da yaşananların kolonizasyon politikaları sonucu meydana geldiğinin altını çizerek “Fransa’daki protestolar Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi” uyarısında bulundu.
Video Haberler
- ‘Avrupa’da yaşanabilecek büyük bir karmaşanın habercisi’
- Yaralı karga Şakir, kıraathanenin sevimli maskotu oldu
- Atlı polislerden Kartal Aydos Ormanı'nda bayram denetimi
- Geçmişle geleceği buluşturan anıt ağaçlarımız...
- Seçim tartışması o anlara damga vurdu...
- Göç eden gençlerden biri de CHP'li vekilin oğlu oldu
- Evcil hayvanlar için VIP konaklama
- Uzmanından kurban eti için kritik uyarı!
- Mete Akalın ve Füsun Sümer Cumhuriyet TV'de
- Almanya’ya göçü kolaylaştıran yasa Meclis’ten geçti!
En Çok Okunan Haberler
-
- Fatih Portakal böyle veda etti
- İzmir'de katliam gibi kaza: 4 ölü 21 yaralı
- Basket görüntüleri tartışma yarattı
- CHP'den 'yerel seçim' çıkışı!
- Eski Brezilya lideri Bolsonaro'ya 8 yıl yasak
- Havalimanında silahlı saldırı alarmı!
- Bayram mesajı 'milliyetçileri' kızdırdı
- Büyükelçi Murat Karagöz denizde kalp krizi geçirdi
- Berzeg'i gördüğünü iddia etti, seferber oldular
- Devrilen otobüs alev aldı: 25 ölü, 8 yaralı