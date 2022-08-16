Fransa’daki yangınlarda kundaklama şüphesiyle 25 kişi gözaltına alındı
Fransa’da yaz başından bu yana meydana gelen yangınları çıkardıkları gerekçesiyle yaz başından bu yana en az 25 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Fransa merkezli haber kanalı BFMTV’nin haberine göre, haziran ayı başından bu yana çok sayıda yangınla mücadele eden ülkede yangınların önemli bir kısmını kundakçıların çıkardığından şüpheleniliyor.
Her yangından sonra sistematik olarak açılan soruşturmalar sonrası, ülke genelinde yaz başından bu yana 25 kişinin kundakçı olduğu şüphesiyle gözaltına alındığı, bunlardan 4’üne ceza verildiği, 6’sının da tutuklu yargılandığı ifade edildi.
Yargı makamları, Ardeche bölgesindeki birkaç yangını başlattığını belirten 44 yaşındaki kişi ve Herault bölgesindeki yangınların çıkmasına neden olduğunu itiraf eden gönüllü itfaiyecinin gözaltına alınmasını kamuoyuyla paylaşmıştı.
Video Haberler
- Vatan Partisi'nden Esad 'hamle'si
- Pazarda 'yan bakma' kavgası: Metrelerce kovaladı
- MHP'den 'erken seçim' iddialarına yanıt
- Denizde cesedi bulundu: Kimliği belli oldu
- Saniyeler içinde çaldı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Parklarda zehir çıktı! 1 haftada 8 köpek öldü!
- Otomobilde ölü bulunmuştu: Uyuyor diye bırakmışlar!
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- ABD'li şarkıcının Türk parçasıyla dansı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye soğuk duş; birinci parti değişti
- Kaldıkları yer erkek öğrenci yurduna çevrildi
- Baraj kalktı, kontenjanlar doldu
- Tıp fakülteleri tercih sıralamasında geriye düştü
- Liderlerin sözleri gündeme getirdi
- İmamlara 'escort kadın' soruşturması
- Zincir marketlerle ilgili yeni karar
- 20 yıllık eşinin aldattığı kişi ortaya çıktı...
- O artık Soylu'nun danışmanı!
- Sultanbeyli'de feci kaza: Eski futbolcu kurtarılamadı