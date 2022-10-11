Fransa'dan, Belarus'a 'dahil olma' uyarısı
Fransa, Belarus'a "Ukrayna'daki savaşa dahil olmaması" söyledi, yaptırım tehdidinde bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaşan Belarus'u, Ukrayna'daki savaşa girmesi durumunda yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı yönünde uyardı.
France Inter kanalına konuşan Colonna, dün Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaştığını duyuran Belarus'un uyarılması gerektiğini belirterek, "Rusya’nın Ukrayna'daki savaşına yapılacak destekler, ek yaptırımlarla sonuçlanacaktır" ifadesini kullandı.
Bakan Colonna, konunun bugün çevrim içi acil G7 toplantısının gündeminde olacağını kaydetti.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile ortak askeri birlik oluşturma konusunda anlaştıkları, Belarus askerlerini Rus ordusunun yanında mevzilendirmeye hazır oldukları açıklamasını yapmıştı.
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