Fransa'dan Burkina Faso kararı: Vize vermeyi durdurdu

Fransa, "Nijer'de yaşanan darbenin ardından bölgedeki gerilimin artmasıyla" Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 15:39
Fransa'dan Burkina Faso kararı: Vize vermeyi durdurdu
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Burkina Faso'da Fransız makamları adına vize başvurularını kabul eden aracı şirket Capago'nun internet sitesinde, Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın Burkina Faso'yu kırmızı bölge ilan etmesinin ardından bir sonraki emre kadar Fransa vizesi verilmeyeceği duyuruldu.

Duyuruda, vize başvuru ve çağrı merkezlerinin kapalı olduğu bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso'nun Nijer'deki darbeye destek vermesinin ardından 7 Ağustos'ta Nijer, Mali ve Burkina Faso'ya seyahat uyarısı yayımlamıştı.

Seyahat uyarısının ardından Mali de "mütekabiliyet esası uyarınca", ikinci bir emre kadar Fransız vatandaşlarına vize verilmeyeceğini duyurmuştu.


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