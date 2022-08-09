Fransa'dan İsrail'e çağrı: Ablukayı kaldırmadan Gazze'de kalıcı istikrar sağlanamaz

09 Ağustos 2022 Salı, 13:23

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırısının akabinde 7 Ağustos'ta sağlanan ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Fransa'nın Mısır'ın arabuluculuğu ve Birleşmiş Milletler (BM) ile Katar'ın desteğiyle sağlanan arabuluculuğu takdirle karşıladığı belirtilen açıklamada, daha fazla gerginlik ve sivil can kayıplarının olmaması için taraflara yükümlülüklerine uymaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa'nın sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğu aktarılarak, insani yardımların, akaryakıt girişinin yanı sıra yaralıların ve hastaların hızlı şekilde transferlerinin yapılması için Gazze'ye erişimin kalıcı olarak açılması çağrısında bulunuldu.

İsrail'in ablukayı kaldırmadan Gazze'de daimi bir istikrarın sağlanmayacağına işaret edilen açıklamada, Fransa'nın, Avrupalı ve bölgesel ortaklarıyla adil ve kalıcı bir barışın oluşması amacıyla "siyasi ufku" yeniden tesis etme çabalarını sürdüreceği kaydedildi.