Fransa'dan Osman Kavala tepkisi

26 Nisan 2022 Salı, 16:13

Gezi Parkı Davası'nda verilen kararlara ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Fransa müebbet cezasını şiddetle kınıyor" denilerek "Kavala'nın derhal serbest bırakılması ve hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi" çağrısında bulundu.