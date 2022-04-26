Fransa'dan Osman Kavala tepkisi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılması konusunda "kınama" yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Nisan 2022 Salı, 16:13
Fransa'dan Osman Kavala tepkisi
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Gezi Parkı Davası'nda verilen kararlara ilişkin Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada "Fransa müebbet cezasını şiddetle kınıyor" denilerek "Kavala'nın derhal serbest bırakılması ve hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesi" çağrısında bulundu.


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