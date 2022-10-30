Fransa'dan Rusya'nın kararına tepki: Gıda krizini daha da derinleştiriyor
Fransa, Rusya'nın tahıl sevkıyatı anlaşması kararını yeniden gözden geçirmeye davet etti.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın tahıl sevkıyatı anlaşmasını askıya almasına tepki gösterdi.
Catherine Colonna, Rusya'yı "vahim sonuçlar" doğurabilecek kararını yeniden gözden geçirmeye çağırdı.
Colonna, "Rusya, tahıl anlaşmasına katılımını askıya alarak küresel gıda krizini daha da derinleştirmektedir... Vahim sonuçlar doğuracak bu kararını yeniden gözden geçirmelidir" dedi.
Fransa daha önce de Rusya'nın, İngiltere'yi Ukrayna'nın Rus Karadeniz Filosu gemilerine saldırısını hazırlamakla suçlamasının "hiçbir dayanağı olmadığını" açıklamıştı.
Rusya, Sivastopol Limanı'ndaki Rus Donanmasına ait savaş gemilerine saldırıları öne sürerek, tahıl sevkıyatı anlaşmasındaki uygulamaları süresiz olarak askıya aldı.
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