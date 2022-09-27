Fransa'dan Rusya'ya referandum uyarısı: Yeni yaptırımlar uygulanacak
Fransa, AB olarak Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek, Ukraynalı mevkidaşı Dmitri Kuleba ortak basın toplantısında konuştu.
Catherine Colonna, AB'nin, Ukrayna'nın doğusunda Rusya destekli ayrılıkçı gruplar tarafından gerçekleştirilen referandumlar nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi hazırladığını duyurdu.
Colonna, yaptırım paketinin "bireysel olacağını ve henüz yaptırımlardan etkilenmeyen sektörleri etkileyecek kısıtlamaların da olacağını" söyledi.
Colonna, ülkesinin, BM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarını hatırlatarak, "Rusya yasa dışı referandumlar düzenlemeye devam ederse, AB buna karşı yeni yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.
Colonna, AB'nin, referandumların sonuçlarını beklemeden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırlamak için "şimdiden çalışmalara başladığını" bildirdi.
Colonna ayrıca, "Yaptırımlar, bireysel olacak, bu işgalden sorumlu olanları etkileyecek ve önceki yaptırımlardan henüz etkilenmeyen sektörleri de etkileyecek" ifadelerini kullandı.
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