Fransa'dan 'tahıl' adımı: Romanya ile kara yoluyla tahıl koridoru oluşturacak

12 Eylül 2022 Pazartesi, 14:20

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Bon, Ukrayna'dan uluslararası piyasaya yeni bir kara yolula tahıl koridoru açılacağının sinyalini verdi.

Clement Bon, Ukrayna'nın Akdeniz de dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere tahıl ihracatını artırmaya yardımcı olmak için Romanya ile bir anlaşma imzalayacağını söyledi.

Bon, "Romanya ile, Ukrayna'nın Avrupa'ya ve gıda ihtiyacı olan Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere gelişmekte olan ülkelere daha da fazla tahıl tedarik etmesine olanak sağlayacak bir anlaşma imzalayacağım" dedi.

Anlaşmanın taslak metnine göre koridorun, "Romanya ve Ukrayna arasındaki koridorun eksenleri üzerinde orta vadeli bir strateji oluşturulmasına yardımcı olacağı" ve "gemi trafiğinin azalmasına destek sağlayacağı" belirtiliyor.

Fransa'nın, koridor için teknik uzmanlık üzerinde finansman sağlayacağı ve gelecekteki finansmanı belirlemek için Romanya ile birlikte çalışacağı bildiriliyor.