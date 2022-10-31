Fransa'dan tahıl koridoru hamlesi: Karayolu üzerinde çalışıyoruz

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:50

Fransa Tarım Bakanı Marc Fesneau, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marc Fesneau, Rusya'nın tahıl sevkıyatı anlaşmasını askıya alınmasının ardından Fransa'nın, Ukrayna'dan tahıl ihracatı için AB'deki mevkidaşlarıyla bir karayolu güzergahı üzerinde çalıştığını söyledi.

Fesneau, "AB içinde, AB'deki meslektaşlarımla, özellikle de Alman mevkidaşımla sık sık konuşuyorum, bu rotanın artık Karadeniz'den geçip geçemeyeceğini, karadan gidip gidemeyeceğini öğrenmeye çalışıyoruz... Özellikle de Romanya ve Polonya üzerinden, tahıla ihtiyaç duyanların makul bir fiyata tahıl alabilmelerini sağlamak için" dedi.

Fesneau, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin Fransa için doğrudan sonuçları olmayacağını, ancak bu karardan zarar görecek olanların fakir ülkeler olacağını belirtti.

FRANSA, KARARIN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTEDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Rusya'nın tahıl sevkıyatı anlaşmasını askıya almasına tepki göstermişti.

Catherine Colonna, Rusya'yı "vahim sonuçlar" doğurabilecek kararını yeniden gözden geçirmeye çağırmıştı.