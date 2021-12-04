Fransa ve BAE'den tarihi silah anlaşması
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 80 adet savaş uçağı satın alımı için Fransa ile anlaşma sağladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cuma günü başlayan Körfez turunda, savaş uçaklarının satışı konusunda BAE ile anlaşma imzaladı. Fransa 24'ün haberine göre, anlaşmanın, BAE'nin savaş uçakları satın alımı için yaptığı en büyük uluslararası anlaşma olduğu kaydedildi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu anlaşma, iki ülke arasındaki özerklik ve güvenlik konularında birlikte hareket etme kapasitelerini pekiştiren stratejik ortaklığın bir sonucudur” ifadelerini kullandı.
17 MİLYAR AVRO ÖDENECEK
Haberde, iki ülkenin imzaladığı anlaşma neticesinde BAE’nin, 80 adet Fransız yapımı Rafale savaş uçağı ve 12 adet Caracal askeri nakliye helikopteri satın alımı için Fransa’ya 17 milyar avro ödeyeceği belirtildi.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Twitter’dan yaptığı açıklamada, anlaşmayı ‘tarihi’ olarak nitelerken atılan imzaların bölgesel istikrara katkıda bulunduğunu söyledi.
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