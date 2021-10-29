Fransa’dan Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' SİHA’ları hakkında açıklama

29 Ekim 2021 Cuma, 10:56

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov’un, Türk SİHA’larına ilişkin olarak, Rusya ile Ukrayna'ya bağlı kuvvetlerin çatıştığı Donbass’taki ‘durumu istikrarsızlaştırdıkları’ yönündeki ifadelerinin ardından Fransa’dan da bir açıklama geldi.

Fransa, Ukrayna’nın Donbass’ta Bayraktar TB2 SİHA’larını kullanmasından dolayı ‘endişeli’ olduğunu belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Minsk anlaşmaları tarafından yasaklanan ağır silahların kullanımının artması ve Ukrayna Ordusu Genelkurmay Başkanlığı’nın Bayraktar tipi bir insansız hava aracının kullanımına ilişkin açıklaması da dahil olmak üzere, doğu Ukrayna'daki düşmanlıkların artan yoğunluğundan endişe duyuyoruz.”

Fransa, Normandiya formatı çerçevesinde Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanması için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti. Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Tarafları çatışmayı dizginlemeye ve gerilimi düşürmeye çağırıyoruz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna ordusunun Donbass'ta insansız hava aracı (İHA) kullandığı yönündeki haberlerin ardından itidal çağrısında bulundu.

-Tellereport