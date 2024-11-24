Fransa'dan Ukrayna'ya uzun menzilli füze izni

Fransa, Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.

Fransa'dan Ukrayna'ya uzun menzilli füze izni
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:09

İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi.

BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.

Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız" dedi.

Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya’ya karşı kullanabileceğini belirtti.

Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından net bir şekilde alındı" diye konuştu.

Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz" ifadesini kullandı.

Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu" diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi.

Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.


Etiketler: #fransa #Ukrayna

İlgili Haberler

Fransa'da hükümetten protestocu çiftçilere tepki

Fransa'da hükümetten protestocu çiftçilere tepki
Fransa'dan Ukrayna çıkışı: Hala bir seçenek

Fransa'dan Ukrayna çıkışı: Hala bir seçenek
Fransa, İtalya'dan lider ayrıldı!

Fransa, İtalya'dan lider ayrıldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler