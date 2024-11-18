Fransa, İtalya'dan lider ayrıldı!
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup 6. hafta maçında İtalya ile Fransa karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fransa 3-1'lik skorla kazandı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 2. ve 65. dakikalarda Adrien Rabiot, 33. dakikada Guglielmo Vicario kendi kalesine attı.
İtalya'nın tek golü 35. dakikada Andrea Cambiaso'dan geldi.
FRANSA LİDER OLDU
Fransa, bu galibiyetle birlikte puanını 13'e çıkardı ve liderlik koltuğunu İtalya'dan aldı.
İtalya ise 13 puanda kaldı ve liderliği Fransa'ya devretti.
Fransa ve İtalya, UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu için sekizli finalde mücadele edecek.
Etiketler: #italya #fransa #uefa uluslar ligi
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