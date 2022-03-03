Fransa'dan vatandaşlarına Rusya’dan ayrılmaları çağrısı
Fransa, tekrardan vatandaşlarına Rusya’dan ayrılmaları konusunda çağrıda bulundu.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Rusya'da kalma zorunluluğu bulunmayan Fransa vatandaşlarının mevcut kara yolları veya üçüncü ülkelere uçuş bağlantılarıyla ülkeyi terk etmelerinin tavsiye edildiği belirtildi.
Açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya’ya karşı alınan uluslararası yaptırımlar nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğine yer verildi.
Ayrıca zorunlu nedenler hariç Rusya’ya yapılacak tüm ziyaretlerin ertelenmesi istendi.
Fransa, 27 Şubat’ta Rusya'da bulunan vatandaşlarına mevcut uçuşlarla ülkeyi "derhal" terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
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