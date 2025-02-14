Fransa'dan, YPG/SDG'ye açık destek: Onlar çok güçlü savaşçılar

Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:41

Güncelleme: 14.02.2025 - 12:41

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te Uluslararası Suriye Konferansı'nın kapanışında konuşma yaptı.

Emmanuel Macron, Suriye geçiş hükümetine, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'nin Suriye ordusuna “entegre edilmesi” çağrısında bulundu.

Macron, “Terörle mücadelede çok bedel ödeyen ve değerli müttefiklerimiz olan Suriye Demokratik Güçlerine olan bağlılığımızı ifade etmek istiyorum. Müttefiklerimize sadıkız, çünkü onlara ne borçlu olduğumuzu da biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YPG/SDG'nin, Fransa'nın da parçası olduğu IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonla birlikte cesaretle savaştığını” savunan Macron, şunları söyledi:

“Dolayısıyla, şu anda bizim görevimizin de onların çıkarlarını korumak ve onları terk etmemek olduğunu düşünüyorum. Onların (SDG'nin) Suriye'deki geçiş sürecine tam entegrasyonunun öncelikle Suriye'nin güvenlik hedefine hizmet edeceğini söylemek istiyorum, çünkü onlar çok güçlü savaşçılar ve bence bugün Suriye hükümetinin sorumluluğu onları entegre etmek ve aynı hedef doğrultusunda güçlerini birleştirmelerine izin vermektir.”

SİLAH BIRAKMAYAN GRUPLAR KONFERANSA DAVET EDİLMEYECEK

Suriye'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için oluşturulan Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, Suriye'de silah bırakmayan grupların, Ulusal Diyalog Konferansı'na davet edilmeyeceğini söyledi.

AA muhabirinin "Terör örgütü YPG'ye veya sözde siyasi uzantılarına davet gidecek mi? Bunların PKK'dan talimat almadıkları nasıl kontrol edilecek? Kürtlerin gerçek temsilcileri için nasıl bir formül üretilecek?" sorusu üzerine Dığeym, şu yanıtı verdi:

"YPG/SDG, halkımızın temsilcisi değildir. Konferans, mezhepçi ve etnik bölünmeleri reddeden, vatanseverliği esas alan bir platformdur. Konferans, ulusal diyalogdur, askeri güç göstergesi değildir. Silahını Savunma Bakanlığına bırakıp teslim etmeyenler, kesinlikle davet edilmeyecektir. Silahlı gruplar ve askeri oluşumlar, diyaloğun doğasına aykırı oldukları için konferansa katılmayacaktır."