Fransa'yı bronşiolit vurdu: Çocuk servisleri yetersiz kaldı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 10:43

Fransa’da hastanelerin çocuk servisleri, personel ve yatak eksikliği ile artan bronşiolit vakaları nedeniyle kriz yaşıyor.

Ülke basınındaki haberlere göre, çocuk servisleri 2 yaş altı çocuklarda görülen bronşiolit vakalarındaki hızlı artışla mücadelede yetersiz kalıyor.

Ile-de-France bölgesindeki hastanelerde çocuk servislerindeki personel ve yatak yetersizliği nedeniyle 30'dan fazla çocuk, başka bölgelere nakledilmek zorunda kaldı.

Çocuk Kolektifinden yapılan açıklamada, 7 bin hastane ve kliniğin imzaladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, çocuk servislerinin uzun süredir ihmal edildiği ve zor çalışma şartlarına ilişkin açık mektup gönderildiği aktarıldı.

Açıklamada, 10 gün geçmesine karşın Macron’dan kendilerine yeterli cevap verilmediği belirtildi.

Çocuk servislerinin iyileştirilmesi için acil, güçlü ve kalıcı yapısal önlemler alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, kolektif üyelerinin bugün mektuplarını Cumhurbaşkanı Macron'a bizzat iletmek için yürüyüş düzenleyeceği bildirildi.

YÜRÜYÜŞ ELYSEE SARAYI’NDA SON BULACAK

Fransa'daki çocuk doktorları, çocuk servislerinin uzun süredir ciddi anlamda ihmal edildiğini, özellikle bu yıl, yoğun bakım ünitelerinin hemşire eksikliği nedeniyle kapalı olduğunu, bu durumdaki çocuk servislerinin hastalık seviyelerindeki en küçük artışla bile mücadelede zorlandığını belirtiyor.

Necker Çocuk Hastanesi önünde bugün başlayacak yürüyüş, Elysee Sarayı’nda son bulacak.