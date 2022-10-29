Fransa'da çevreciler eylem yaptı, şoförler sinirlendi
Fransa'da çevre aktivistleri otoyolda eylem yaptı. Araç sahipleri, yollarına devam edemedikleri için sinirlenince aktivistlere müdahale etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup eylemci Orly havaalanına giden A6a otoyolunu 18:30 civarında geçici olarak trafiğe kapattı.
Sosyal medyada gündeme gelen görüntülere göre, A6 otoyolunda seyir halindeki araç sahipleri yolu kapatan aktivistlere sinirlenince şiddete başvurdu.
"Dernière Rénovation" (Son Yenileme) isimli sivil toplum kuruluşuna bağlı aktivistler, binaların enerji yenilemesini istediği eylemleri için A6 otoyolunu birkaç dakika trafiğe kapatınca araç sahipleri tarafından sürüklenerek yol kenarına bırakıldı.
STK'nın sözcüsü, eylemlerinin amacın için “Hükümeti, 2040 yılına kadar binaların termal olarak yenilemesi için zorlamak. Bu, Fransa'nın karbon emisyonlarında azalma sağlamak için ilk adım" dedi.
Sözcü, eylemlerinin en az altı hafta daha süreceğini söyledi.
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