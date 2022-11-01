Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayını geçirdi

Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı kayda geçti.

AA
01 Kasım 2022 Salı, 22:37
Fransa, 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayını geçirdi
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Fransız Meteoroloji Kurumu'ndan (Meteo-France) yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 1945'ten bu yana en sıcak ekim ayı yaşandı.

Bu ay ülke genelinde sıcaklıklar ortalama 17 derece olurken, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde seyretti.

Fransa'da ekimin ikinci yarısında olağanüstü sıcak bir dönem de kayda geçti.

Korsika Adası'ndaki Figari köyünde 23 Ekim'de sıcaklıklar 32,5 derece, ülkenin güneyindeki Bordeaux kentinde de 16 Ekim'de 30 derece oldu.


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