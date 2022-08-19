Fransız Albay: NATO, Rusya sınırlarındaki varlığını uzun yıllar sürdürecek
Fransız Albay, NATO'nun, Rusya ile sınırı bulunan müttefik ülkelerde askeri varlığını "uzun yıllar" sürdüreceğini söyledi.
Romanya'da konuşlu NATO'ya bağlı Fransız kuvvetlerinin sözcüsü Albay Flavien Garrigou Granchamps, NATO'nun, Rusya sınırlarındaki askeri birliklerinin varlığını "uzun yıllar" sürdürmeyi planladığını söyledi.
Flavien Garrigou Granchamps, NATO'nun, şu anda "durumun istikrara kavuşmasını sağlamak için uzun yıllar" Rusya sınırları boyunca faaliyet sürdüreceğini ifade etti.
Granchamps, NATO'nun, Rusya ile sınırı bulunan müttefik ülkelerde yeni karargahlar oluşturduğunu, bu ülkelerde bulunan birliklerin düzenli olarak faaliyet göstereceklerini söyledi.
Granchamps ayrıca, Rusya ile sınırı olan NATO ülkelerinin ordularıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve silah, mühimmat ve teçhizatın ön konuşlandırılmasıyla birlikte kuvvet sayısının "birkaç gün içinde" 5 bin kişiye çıkarılabileceğini söyledi.
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