Fransız AP Üyesi Loiseau: 'Türkiye, barışçıl bir gelecek istiyorsa Ermeni Soykırımı'nı tanımalı'

Yayınlanma: 24.04.2023 - 11:40

Güncelleme: 24.04.2023 - 11:40

Fransız Avrupa Parlamentosu Üyesi (MEP) Nathalie Loiseau, sözde "Ermeni Soykırımı"na işaret ederek, "Ermeni halkına yönelik yeni şiddet riskine kimsenin hafife alarak yaklaşmaması gerektiğini" savundu.

Armenpress'in aktardığına göre Nathalie Loiseau, "Ermeni Soykırımı'nın yıldönümü üzücü bir andır, ancak aynı zamanda geçmişten ders almak için de bir fırsattır. Geçmişte Ermeni halkı, Ermeni kültürü ve kimliği sık sık şiddet ve nefrete maruz kalmıştır. Bugün Azerbaycan, Laçin koridorundaki ablukayı güçlendirmekte ve Karabağ'daki 120 bin Ermeni'yi temel hak ve ihtiyaçlarından mahrum bırakmaktadır. Aliyev, Ermenistan'ın gerçekliğini ve egemenliğini inkar etme eğilimindedir. Soykırımdan 108 yıl sonra, hiç kimse Ermeni halkına karşı yeni bir şiddet riskine hafife alarak yaklaşmamalıdır" dedi.

Loiseau, "Türkiye'nin şiddet dolu geçmişine rağmen barışçıl bir gelecek inşa etmek ve büyük bir ülke olarak görülmek istiyorsa, Ermeni Soykırımı'nı tanıması" gerektiğini ileri sürdü.

Ermenistan ve Türkiye arasında deprem diplomasisine değinen Loiseau, "Türkiye'de kısa süre önce meydana gelen trajik depreme Erivan ve Ankara arasında cesaret verici sinyaller eşlik etti. Ermenistan, Türkiye'nin depremden etkilenen bölgelerindeki halka yardım sağlamak için acele etti" ifadelerini kullandı.

Loiseau, "Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret etti, iki ülke arasındaki sınır onlarca yıl sonra ilk kez açıldı. Bir sonraki olumlu adımın Ankara'dan geleceğini umalım" diye ekledi.