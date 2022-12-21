Fransız basını İmamoğlu davasını manşetlerine taşıdı
Fransız haber Ajansı AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmamoğlu davasına ilişkin tutumunu gündemine taşıdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan davaya ilişkin tutumu dış basında önemli bir yer tuttu.
Fransız AFP ajansı İmamoğlu için, "İstanbul'un popüler muhalif belediye başkanı" benzetmesinde bulunurken, 2023 Genel Seçimlerinde aday olma ihtimali hakkında "Erdoğan'ı yenmesi en muhtemel muhalefet liderlerinden biri" ifadelerine yer verdi.
İmamoğlu'nun "kamu görevlisine hakaret" suçundan ceza aldığını belirten AFP, "temyiz süreci mahkemede devam ederken belediye başkanı olarak görevine devam edecek" vurgusu yaptı.
"DIŞ GÜÇLER"
AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya ilişkin tutumunu, "alışılmadık şekilde üç gün boyunca yorum yapmadı" ifadeleri ile özetledi.
Ajans ayrıca Erdoğan'ın konuya ilişkin şu değerlendirmelerini paylaştı:
"Dış güçler, genel seçim öncesinde Türk siyasetini manipüle etmek için bu davayı (İmamoğlu davasını kastederek) kullanmaya çalışıyor..."
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