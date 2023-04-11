Fransız milletvekilleri Tayvan'ı ziyaret edecek

Yayınlanma: 11.04.2023 - 12:35

Güncelleme: 11.04.2023 - 12:35

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu, bazı Fransız parlamento üyelerinin yakında Tayvan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Joseph Wu, Fransız Senatosu ve Ulusal Meclisi'nin, Tayvan'a desteklerini gösterdiğini ve bazı milletvekillerinin "çok yakında" geleceğini kaydetti.

Bloomberg kaynaklarına göre, bir grup parlamenter önümüzdeki Pazar günü erken saatlerde Tayvan'a gidecek.

Bloomberg, bir Senato sözcüsüne atıfta bulunarak, beş senatörün de Nisan ayı sonunda Tayvan'ı ziyaret edeceğini ve oradaki yetkililerle görüşeceğini belirtiyor.

Fransız heyeti, Tayvan'ı en son Eylül 2022'de ziyaret etmişti. Heyete Fransız Senatosu Avrupa İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Cyril Pellewa başkanlık etmişti.

MACRON ÇİN'İ ZİYARET ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen hafta Çin'e yaptığı ziyaretin ardından Avrupa'nın, Tayvan konusunda Washington ve Pekin arasındaki çatışmanın içine çekilmemesi ve "Amerikan ritmine" uyum sağlamaması gerektiğini söylemişti.

Macron'un bu açıklamaları ABD ve AB'de tepkiyle karşılanmıştı.