Fransa'da çöken binanın enkazında 2 kişinin cansız bedeni bulundu
Fransa'nın Marsilya şehrinde meydana gelen patlamanın ardından çöken 4 katlı binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Fransa'nın liman kenti Marsilya'da bulunan 4 katlı binada dün yerel saatle 00.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana gelmiş ve 2 bina tamamen çökmüştü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, enkaz altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Arama-kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bölgede en az 6 kişinin daha enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, özel eğitimli köpeklerin destek verdiği arama çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hala umut var, umut oldukça durmayacağız" dedi.
En az 200 kişi tahliye edildi
Marsilya'da art arda çöken 2 binanın ardından en az 200 kişi bölgeden tahliye edildi. Evsiz kalan en az 50 kişi ise acil barınma talebinde bulundu. Bölgede, kayıplarını arayan kişiler için de yardım merkezi kuruldu.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Olayda hafif yaralanan 5 kişinin tedavisine kaldırıldıkları hastanede devam ediliyor. Kazanın nedenine ilişkin araştırmalar sürerken, patlamanın gaz sızıntısından meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor.
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