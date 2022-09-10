Fransız polise 'Kasten adam öldürme'den gözaltı

10 Eylül 2022 Cumartesi, 16:06

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde, "dur" ihtarına uymayan Tunuslu sürücüye ateş açarak ölümüne neden olan polis memuru, "kasten adam öldürme" gerekçesiyle gözaltına alındı.

Ülke basınındaki haberlere göre, hakkında adli soruşturma başlatılan polis memuruna silah kullanma yasağı getirildi ve zanlının, soruşturma sonuçlanana kadar gözaltında tutulmasına karar verildi.

Nice'de 7 Eylül’de polis tehlikeli sürüş yapan bir aracı takibe alarak "dur" ihtarında bulunmuş, Tunuslu olduğu belirtilen sürücü ihtara uymayarak kaçmıştı.

Kovalamaca sonucu aracı önden sıkıştıran polis, aracıyla geriye gitmeye çalışan sürücüye ateş etmiş, sürücü olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İki polisin de kovalamaca sırasında kaçan aracın çarpması sonucu hafif yaralandığı belirtilmişti.

Polis memurunun sürücüye ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından savcılık soruşturma başlatmıştı.