Fransız siyasetçi Asselineau: Sorumsuzlukları, tüm dünyayı Batı'ya karşı birleştirecek

Fransız siyasetçi François Asselineau, Batı'nın "kibirleri" ve "körlükleri" yüzünden tüm dünyayı kendisine karşı birleştireceğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:22
Fransız siyasetçi Asselineau: Sorumsuzlukları, tüm dünyayı Batı'ya karşı birleştirecek
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Fransız siyasetçi François Asselineau, Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇHUK) 14. dönemine ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

François Asselineau, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından atanan ülkenin yeni Savunma Bakanı Li Şangfu'ya dikkat çekti.

Asselineau, Li hakkında, "Uzay, yüksek teknoloji ve strateji uzmanı olan bu kişi aynı zamanda Rusya ve Çin işbirliği konusunda da uzman" yorumunda bulundu.

 

Batı medyasını eleştiren Asselineau, "Eğer insanlık iki yüzyıl sonra hala var olacaksa, 2223 yılının tarihçileri günümüzün siyasi liderlerinin ve büyük Batı medyasının sorumsuzluğu karşısında şaşkına döneceklerdir. Kibirleri ve körlükleri sayesinde tüm dünyayı Batı'ya karşı birleştirmiş olacaklar" ifadelerini kullandı.

Lİ ŞANGFU

Li 2016 yılında, Çin'in uzay ve siber savaş yeteneklerinin geliştirilmesini hızlandırmakla görevli seçkin bir organ olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun o zamanki yeni Stratejik Destek Gücü'nün komutan yardımcılığına getirildi. Li, daha sonra Çin'in savunma alanındaki yönetim organı olan ve ülkenin lideri Şi Cinping tarafından yönetilen Merkezi Askeri Komisyon'un (CMC) Ekipman Geliştirme Departmanı'nın başına getirildi.

Reuters'a konuşan savunma uzmanları Li'nin bu göreve getirilmesinin Çin ordusunun modernizasyonu için yaptığı çalışmaların "ödüllendirilmesi" anlamına geldiğini söylediler.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi 2018 yılında Li'ye ve o dönemde başında bulunduğu Çin Ekipman Geliştirme Departmanına, aralarında Su-35 savaş uçağı ve S-400 hava savunma sisteminin de bulunduğu Rus silahlarını satın aldıkları için yaptırım uygulamıştı.

Li'nin geçmişi göz önüne alındığında atamanın, Washington tarafından yakından izleneceği belirtiliyor.


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