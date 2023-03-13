İktidarını tazeleyen Çin lideri Şi'den küresel güvenlikte daha etkin rol vurgusu

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 09:51

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 10:04

Şi, iktidardaki üçüncü dönemini başlatan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel Kurulunun kapanış oturumunda, Çin'in "ulusal uyanışını" gerçekleştirebilmek için kalkınma ve güvenlik arasında denge sağlaması gerektiğini vurguladı.

Çin'in gelecek dönemde çok taraflılığı savunacağını, küresel güvenlik girişimlerini destekleyeceğini ve küresel yönetim sisteminin reformuna ve inşasına aktif şekilde katılacağını belirten Şi, "Bu, dünya barışına ve kalkınmasına pozitif enerji vererek Çin'in kalkınmasına elverişli uluslararası ortamı sağlayacaktır" dedi.

Şi, ulusal güvenliğe bütüncül bakışın gerekli olduğunun altını çizerek, "Güvenlik kalkınmanın temeli, istikrar refahın ön şartıdır" ifadesini kullandı.

Çin'in ulusal güvenlik sistemini ve ulusal güvenliğini koruma kapasitesini geliştirmesi gerektiği dile getiren Şi, "Kamu güvenliğini ve sosyal yönetim sistemini güçlendirmeli, yeni kalkınma modelini yeni bir güvenlik mimarisiyle güvenceye almalıyız" diye konuştu.

"DEMİR ÇİN SEDDİ..."

Şi, ulusal savunmanın ve her cephede geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Çin silahlı kuvvetlerini ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını etkin şekilde korumaya muktedir bir 'Demir Çin Seddi' haline getirmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in, "ulusal uyanışı" gerçekleştirebilmesi için "yüksek kaliteli kalkınmaya" odaklaması gerektiğine işaret eden Şi, bilim ve teknoloji alanında öz gelişime ve kendine yeterliliği sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Şi, 14. Ulusal Halk Kongresinin 10 Mart'ta yaptığı oylamada, oybirliği ile yeniden devlet başkanlığına seçilmişti. Daha önce 2013 ve 2018'de iki kez devlet başkanı seçilen, 10 yıldır görevde olan Şi, 5 yıllığına yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanlığını iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.

Devlet Başkanı Şi, ÇUHK ile eş zamanlı yapılan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (ÇHSDK) Genel Kurulunda katıldığı panel tartışmasında, ABD ve Batılı ülkeleri "Çin'in kalkınmasını bastırmaya çalışmakla" suçlamıştı.

Çin'in kalkınmasını ilgilendiren dış koşulların hızla değiştiğini, belirsizliğin ve öngörülemezliğin arttığını belirten Şi, "ABD'nin öncülüğündeki Batılı ülkeler, Çin'e karşı toptan çevreleme ve baskı siyaseti uyguluyor. Bu, kalkınma çabasına benzersiz engeller çıkarıyor" demişti.

Şi, ÇUHK kapsamında katıldığı bir başka panel tartışmasında da teknoloji alanında kendine yeterli hale gelmenin önemini vurgulayarak, "Artan uluslararası rekabet karşısında kalkınmada yeni yollar belirlemeli, yeni ivmeler yakalamalı, yeni güçler geliştirmeliyiz. Bunların hepsi sonunda teknolojiye gelip dayanıyor." ifadesini kullanmıştı.