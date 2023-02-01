Fransız siyasetçi Le Pen’den '3. Dünya Savaşı' uyarısı

Fransız aşırı sağcı lider Le Pen, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarına ilişkin "3. Dünya Savaşı" uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 09:50
Fransız siyasetçi Le Pen’den '3. Dünya Savaşı' uyarısı
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Fransa parlamentosundaki aşırı sağcı Ulusal Birlik fraksiyonunun lideri Marine Le Pen, NATO’nun Ukrayna’daki çatışmaya tam kapsamlı katılımının 3. Dünya Savaşı’na yol açabileceğini belirtti.

Avrupa’dan koparak Hindistan ve Çin’in ayrıcalıklı ortağı haline gelen Rusya’nın 'yeni ittifaklarını' küçümsememe çağrısında bulunan Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, parlamentodaki konuşması sırasında, “Saldırı silahlarının kademeli tedariki muhtemelen 100 yıllık savaş anlamına gelecek. NATO’nun tam kapsamlı katılımı üçüncü dünya savaşına yol açacak” ifadesini kullandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, hükümetin diplomatik çabalarına destek verdiğini söyleyen Le Pen, konuşmanın sonunda, oturuma katılan Başbakan Elisabeth Borne’a, “Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), barış için bir dünya konferansı düzenleyerek dünyaya hâlâ umut olduğunu duyurabilir mi?” diye sordu.

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