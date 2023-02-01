Fransız siyasetçi Le Pen’den '3. Dünya Savaşı' uyarısı

Sputnik'te yer alan habere göre, hükümetin diplomatik çabalarına destek verdiğini söyleyen Le Pen, konuşmanın sonunda, oturuma katılan Başbakan Elisabeth Borne’a, “Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), barış için bir dünya konferansı düzenleyerek dünyaya hâlâ umut olduğunu duyurabilir mi?” diye sordu.