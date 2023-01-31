Stoltenberg, NATO'nun Çin'in düşmanı olmadığını söyledi

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 15:50

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 15:50

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Japonya ziyareti sırasında Başbakan Kişida Fumio ile ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, NATO ve Japonya işbirliğinin köklerinin ortak değerlere, özgür vizyona, barışçıl ve müreffeh bir dünya vizyonuna dayandığını belirterek bu görüşmenin Japonya ve NATO için kritik bir döneminde yapıldığına işaret etti.

"Hint Pasifik, Çin'in tehditkar davranışlarından Kuzey Kore'nin provokasyonlarına kadar artan zorluklarla karşı karşıya" diyen Stoltenberg, Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Stoltenberg, bu savaşın sadece Avrupa'nın krizi olmadığını, uluslararası sisteme bir meydan okuma olduğunu vurguladı ve "Transatlantik ve Hint Pasifik güvenliğinin birbirine derinden bağlı olduğu konusunda hemfikiriz. Bu bölgede olup bitenler NATO için önemli. Avrupa'da olanlar ayrıca sizin için de önemli. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'da kazanırsa, bu, otoriter rejimlerin hedeflerine kaba kuvvetle ulaşabilecekleri mesajını verir ki bu çok tehlikeli. Pekin de bunu yakından izliyor ve gelecekteki kararlarını etkileyebilecek dersler çıkarıyor" dedi.

"BUGÜN AVRUPA'DA OLANLAR YARIN ASYA'DA OLABİLİR"

Bugün Avrupa'da olanların yarın Asya'da da olabileceğine işaret eden Stoltenberg, bu yüzden birlik içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

Stoltenberg, Japonya'nın 2023 G7 Dönem Başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak Kişida ile görüşmesinde Japonya'nın yeni ulusal güvenlik stratejilerinin ve ulusal savunma sistemini ele aldıklarını aktardı ve "Bu stratejileri ve Japonya'nın iddiasını yükseltmesini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Stoltenberg, Çin'in nükleer silahlar dahil olmak üzere askeri kapasitesini önemli ölçüde geliştirdiğini ve komşularını tehdit ettiğini, Ukrayna'daki savaş hakkında da dezenformasyon yaydığını ifade etti.

"ÇİN DÜŞMANIMIZ DEĞİL"

"Çin bizim düşmanımız değil. Ancak, zorluğun boyutunu anlamalı ve üstesinden gelmek için birlikte çalışmalıyız" diyen Stoltenberg, Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetleri ve balistik füze denemeleri de dahil olmak üzere provokatif davranışlar konusunda endişelerin paylaşıldığını aktardı.

Stoltenberg, söz konusu durumun yakından takip edildiğini, Kuzey Kore'nin ayrıca Ukrayna'ya karşı kullanılmak üzere Rus Wagner grubuna roket ve füzeler teslim ettiğini belirterek "Avrupa Atlantik ve Hint Pasifik'in güvenliğinin birbirine nasıl bağlı olduğunu bir kez daha görülüyor" diye konuştu.

Son yıllarda, NATO ve Japonya'nın siber savunma dahil olmak üzere ortaklığını bir üst seviyeye taşındığını kaydeden Stoltenberg, deniz güvenliği konusunda da işbirliği yapıldığını, 2022'de NATO ve Japon gemilerinin Akdeniz'de birlikte tatbikat yaptığını hatırlattı.

Stoltenberg, "NATO, Japonya'nın uluslararası barışa yaptığı katkılara derinden değer vermektedir ve Japonya, NATO için her zaman güçlü bir ortak ve dost olacaktır" dedi.