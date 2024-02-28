Fransız yıldız Alain Delon’un evinden cephanelik çıktı

Fransız aktör Alain Delon’un evinde arama yapan polisler, evde bulunan 72 silah ve 3 bin mermiye el koydu.

İHA
Yayınlanma: 28.02.2024 - 12:07
Fransız yıldız Alain Delon’un evinden cephanelik çıktı
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Fransız sinemasının efsane isimlerinden Alain Delon’un evinden çıkanlar hayrete düşürdü.

Bir yetkilinin ünlü oyuncunun evinde silah fark edip ihbarda bulunmasının ardından polis, Delon’un Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'da bulunan evinde dün arama yaptı. Ünlü ismin evinden çıkan 72 silah ve 3 bin mermiye polis el koydu. Savcılar, aynı zamanda evinde poligon da bulunan 88 yaşındaki Delon’un silah ruhsatının olmadığını açıkladı.

Fransız medyası, 2019 yılında felç geçirmesinin ardından sağlık durumu bozulan Alain Delon’un açıklanmayan ciddi bir rahatsızlığı olduğunu iddia ediyor. Delon, son olarak 2019'da Cannes Film Festivali'nde onursal Altın Palmiye ödülünü almıştı.


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