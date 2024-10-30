'Friends' oyuncusu Teri Garr, hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü 'Friends' dizisinde Phoebe karakterinin annesini canlandıran oyuncu Teri Garr, 79 yaşında hayata veda etti.

'Friends' oyuncusu Teri Garr, hayatını kaybetti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:17

'Young Frankenstein' ve 'Tootsie' filmlerindeki rollerinin yanı sıra 'Friends' dizisinde Phoebe'nin annesi rolünü üstlenen Teri Garr, 79 yaşındaki hayatını kaybetti.

'Tootsie' filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında 1982 yılında Oscar'a aday gösterilen ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri duyurdu.

Garr'ın 2002 yılında teşhisi konulan MS (multipl skleroz) hastalığıyla uzun yıllardır mücadele ettiğine dikkat çeken menajeri Heidi Schaeffer, "Maalesef mücadelesini kaybetti" ifadesini kullandı.

MS konusunda farkındalık yaratmak için çabalayan Garr, 2006'da da anevrizma geçirmişti.


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