'Friends'in yıldızı hayatını kaybetmişti... Matthew Perry'nin annesi: 'Sanki öleceğini biliyordu'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:31

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:31

"Friends" dizisinde canlandırdığı Chandler Bing karakteriyle dünya çapında hayran kitlesine ulaşan Matthew Perry’nin ölüm haberi, hem sevenlerini hem de Hollywood dünyasını derinden etkiledi. 28 Ekim'de Malibu'daki evinde, jakuzide ölü bulunan 54 yaşındaki aktörün, "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Perry'nin depresyon ve anksiyete tedavisi için ketamin infüzyon terapisi aldığı ve bu tedavi sırasında yüksek dozda ketamin kullandığı ortaya çıktı. Yetkililer, Perry’nin ölümünün ardından soruşturma başlattı.

Perry’nin annesi Suzanne Morrison, Today Show'a katılarak oğlunun ölümünden önce kendisine içini döktüğünü söyledi. Morrison, "Oğlum bana gelip 'Seni çok seviyorum ve şimdi seninle olmaktan çok mutluyum' dedi. O zamanlar anlam verememiştim, ancak sanki bir şeylerin olacağını hissediyordu" dedi. Perry'nin "Artık korkmuyorum" sözlerini hatırlayan Morrison, bu ifadelerin kendisini o dönem oldukça endişelendirdiğini dile getirdi.

ASİSTANI ÖLÜMCÜL DOZ VERDİ

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, Perry’nin ölümünün "ketaminin akut etkileri" sonucunda gerçekleştiğini açıkladı. Soruşturma sürecinde, Perry'nin ketamin kullanımını denetleyen kişilerin ihmali ve Perry'nin bağımlılığından yararlandıkları iddia edildi. Mahkeme belgelerinde, Dr. Salvador Plasencia'nın Perry’ye ketamin sağladığı ve asistanı Kenneth Iwamasa'nın da Perry'ye ölümcül dozu verdiği iddiaları yer aldı.

Ölümünden sorumlu olduğu düşünülen Dr. Mark Chavez, Perry’ye ketamin tedarik etme suçlamasını mahkemede kabul etti. Chavez’in, ketamini Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya vermekle suçlanan Dr. Salvador Plasencia'ya sattığını ifade ettiği öğrenildi. Soruşturmada adı geçen diğer isimler arasında “Ketamin Kraliçesi” olarak tanınan Jasveen Sangha ve Erik Fleming de bulunuyor.

BAĞIMLILIĞINDAN YARARLANDILAR

ABD Savcısı Martin Estrada, açıklamasında "Bu kişiler, kendilerini zengin etmek için Bay Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar. Yaptıklarının Bay Perry için büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı, ama yine de yaptılar" dedi. Soruşturma sürerken, Perry’nin ölümünün ardındaki ihmallerin ve bağımlılık sorunlarının ne denli büyük risk taşıdığı bir kez daha gündeme gelmiş oldu.