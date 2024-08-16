Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne bağlantılı 5 kişi suçlandı

Yayınlanma: 16.08.2024 - 11:37

Güncelleme: 16.08.2024 - 11:37

"Friends" dizisinde "Chandler Bing" rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ketaminle bağlantılı ölümüne ilişkin 5 kişi suçlandı.

Savcı Martin Estrada, suçlananların arasında iki doktor ve bir kişisel asistan olduğunu açıkladı. İddianameye göre, doktorlar Perry'ye yüksek dozlarda ketamin sağladı ve ünlü oyuncunun uyuşturucu almak için ne kadar ödemeye razı olacağını tartıştı.

Estrada, suçlanan kişilerin Perry'nin bağımlılığından faydalandıklarını ve ketamin temin etme süreçlerini örtbas etmeye çalıştıklarını belirtti. Suçlananlardan bir doktor ve iki kişi gözaltına alındı. Perry'nin kişisel asistanı dahil iki sanık suçlamaları kabul etti.

Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te hayatını kaybetmişti. 54 yaşındaki oyuncu, uzun yıllar süren bağımlılık mücadelesini 2022'de yayımladığı biyografisinde anlatmıştı. Aralık 2023'te yayımlanan otopsi sonuçlarına göre, Perry'nin anestezik ketamin kullanımı sonrası havuzda boğularak öldüğü belirlendi. Ayrıca, koroner atardamar hastalığı ve opioid bağımlılığını tedavi etmek için kullanılan Buprenorfin'in de ölümünde rol oynadığı kaydedildi. Perry'nin yakınları, kendisine "ketamin infüzyon terapisi" uygulandığını belirtirken, otopsi doktoru vücudundaki ketamin seviyesinin genel anestezi seviyesinde olduğunu aktardı.

Polis, Perry'nin ölümüne neden olan ketamine nasıl ulaşıldığını araştırmak üzere soruşturma başlatmıştı.