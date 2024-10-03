Friends yıldızı Matthew Perry'nin davasında gelişme: İddiaların odağındaki doktor suçlamaları kabul etti!

Yayınlanma: 03.10.2024 - 17:29

Güncelleme: 03.10.2024 - 17:29

"Friends" dizisinde Chandler Bing karakteri ile tanınan ve sevilen aktör Matthew Perry'nin ölüm haberi, hayranlarını ve Hollywood dünyasını yasa boğdu.

28 Ekim'de Malibu'daki evindeki jakuzide ölü bulunan 54 yaşındaki Perry'nin, "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı, Perry'nin ölümünü "kaza" olarak nitelendirdi.

Perry'nin kanında yüksek miktarda ketamin bulundu. Ünlü oyuncunun, ölümünden önce depresyon ve anksiyete tedavisi için ketamin infüzyon tedavisi gördüğü, ancak son ketamin dozunun ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi.

Perry'nin uzun yıllardır uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ettiği biliniyor.

Los Angeles polisi, Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'ye ketamini temin eden kişiler arasında olduğu düşünülen iki doktor ve kişisel asistanı dahil beş kişi gözaltına alındı.

Doktor Mark Chavez, Perry'ye ketamin tedarik ettiğini kabul etti ve 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı. Chavez, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. Ayrıca, Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa da suçlamaları kabul etti.

ABD Savcısı Martin Estrada, Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandıkları için bu kişileri suçladı. Perry'nin son sözlerinin, asistanı Iwamasa'ya "Bana yüksek dozda ketamin ver" olduğu öğrenildi.