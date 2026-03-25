FSB’den kritik operasyon: Patlayıcı düzenekli tabanlıklar ele geçirildi

Rus iç istihbarat servisi FSB’nin açıklamasına göre tabanlıklar, Polonya-Belarus hattı üzerinden ülkeye sokulmak istendi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişinin bu sevkiyatın parçası olduğu belirtilirken, soğuk hava koşullarında kullanılmak üzere 'ısıtmalı' olarak tasarlanan tabanlıklara, kullanıcıların uzuvlarını koparabilecek güçte patlayıcılar yerleştirildiği öne sürüldü.

Rus karşı istihbaratı, bu girişimden Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tutarken, planın 504 askeri sakat bırakmayı hedeflediği iddia edildi.

1.5 GRAM PATLAYICI MONTE EDİLMİŞ

FSB tarafından yapılan açıklamada, “1994 doğumlu yabancı uyruklu bir kişi Rusya’da gözaltına alındı. Söz konusu kişi, Ukrayna istihbarat servisleri tarafından organize edilen ve Polonya üzerinden Belarus aracılığıyla Rusya’ya silah kaçakçılığı yapan bir ağın parçasıdır” denildi.

Açıklamada, tabanlıkların içine gizlenen patlayıcıların TNT eşdeğeri olarak 1,5 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Patlamanın, tabanlıkların bir güç kaynağına bağlanmasıyla tetiklenecek şekilde tasarlandığı ve özellikle operasyon sırasında askerlerin uzuvlarını koparmayı hedeflediği ifade edildi.

Söz konusu tabanlıkların 'insani yardım' adı altında gönderilen bir sevkiyatın içinde bulunduğu ileri sürüldü.

"ŞÜPHELİ TACİKİSTAN VATANDAŞI"

Rus haber ajansı TASS da, tabanlıkların 'özel askeri operasyon bölgesinde' görev yapan Rus askerlerine insani yardım kisvesi altında gönderilmek istendiğini aktardı.

Gözaltına alınan kişinin Tacikistan vatandaşı olduğu ve patlayıcı yüklü tabanlıkların kuryeliğini yaptığı bildirildi.

FSB ayrıca Ukrayna’nın Moskova’da insansız hava araçları (drone) temin etmeye yönelik bir girişimde bulunduğunu da öne sürdü. Açıklamada, bu İHA'ların patlayıcılarla donatılması halinde başkentte belirlenen hedeflere karşı kullanılmasının planlandığı iddia edildi.