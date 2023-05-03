FSB, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri tutukladı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen yedi kişinin Kırım'da tutuklandığını açıkladı. Açıklamada, bu kişilerin Kırım'da "bir dizi yüksek profilli sabotaj ve terör eylemi" planladıkları belirtildi.
FSB, Kırım'da Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 7 kişiyi tutukladı.
FSB'den yapılan açıklamada, tutuklanan isimlerin, aralarında bölge Valisi Sergei Aksyonov'un da bulunduğu Rusya tarafından atanan yetkililere yönelik saldırılar planladığı belirtildi.
Ayrıca, FSB'nin gerçekleştirdiği operasyonda Şubat ayında Kırım'da demiryollarına yapılan saldırıda kullanılanlarla aynı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.
Aksyonov yaptığı açıklamada, iddia edilen her iki olayın da arkasında aynı grubun olduğunu ve olayların Ukrayna hükümeti tarafından planlandığını söyledi.
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