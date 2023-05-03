FSB, Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen kişileri tutukladı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:48

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:48

FSB, Kırım'da Ukrayna istihbaratıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 7 kişiyi tutukladı.

FSB'den yapılan açıklamada, tutuklanan isimlerin, aralarında bölge Valisi Sergei Aksyonov'un da bulunduğu Rusya tarafından atanan yetkililere yönelik saldırılar planladığı belirtildi.

Ayrıca, FSB'nin gerçekleştirdiği operasyonda Şubat ayında Kırım'da demiryollarına yapılan saldırıda kullanılanlarla aynı patlayıcıların ele geçirildiği belirtildi.

Aksyonov yaptığı açıklamada, iddia edilen her iki olayın da arkasında aynı grubun olduğunu ve olayların Ukrayna hükümeti tarafından planlandığını söyledi.