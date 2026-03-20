FT: Rus petrol tankerleri Küba yolunda

Rusya’nın, ABD yaptırımlarını aşmak için yanıltıcı denizcilik yöntemleri kullanarak Küba’ya gizlice petrol sevk ettiği iddia edildi. Denizcilik istihbarat raporlarına göre sevkıyat, Küba’nın ağır yakıt sıkıntısı ve ülke genelinde elektrik kesintileriyle mücadele ettiği bir dönemde gerçekleşti.

Financial Times'ın aktardığına göre, Hong Kong bayraklı Sea Horse adlı tanker, mart ayı başında Küba’ya yaklaşık 190 bin ila 200 bin varil petrol taşıdı. Gemiye ilişkin analizlerde, yaptırımları aşmaya yönelik faaliyetlerle uyumlu bir dizi şüpheli hareket tespit edildi.

Maritime istihbarat şirketi Windward AI, tankerin yükünü büyük olasılıkla Kıbrıs açıklarında gemiden gemiye transferle aldığını belirtti. Rapora göre tanker, bu süreçte otomatik tanımlama sistemini (AIS) kapattı, Batılı sigorta olmadan seyretti ve varış noktasını birkaç kez değiştirdi.

Sea Horse’un önce Havana yönüne gittiğini bildirdiği, daha sonra ise rotasını “Gibraltar for orders” olarak güncellediği kaydedildi. Uzmanlar, bu tür rota değişikliklerinin nihai varış noktasını gizlemek için sık kullanılan yöntemler arasında yer aldığını belirtti.

Atlantik’i geçtikten sonra geminin bir süre “kumanda dışı” olduğu yönünde sinyal verdiği, ancak analistlerin AIS verilerinin manipüle edilmiş olabileceğini değerlendirdiği aktarıldı. Bu hareketliliğin, tankerin Küba’ya bildirilmemiş bir teslimat yapmış olabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

İKİNCİ TANKER DE GÜNDEMDE

Financial Times’ın haberine göre, Rus bayraklı Anatoly Kolodkin adlı başka bir tanker de ham petrol yüküyle Küba’ya doğru ilerliyor. Geminin 4 Nisan’a kadar Küba’ya ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da 17 Mart’ta yaptığı açıklamada, Rusya’nın Küba’ya “mümkün olan her türlü desteği” sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Söz konusu sevkıyat iddiaları, Küba’nın son yıllardaki en ağır enerji krizlerinden birini yaşadığı dönemde gündeme geldi. Ülkede 16 Mart’ta elektrik şebekesinin çökmesiyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı.

ABD’li yetkililer, mevcut yasalar çerçevesinde Kübalı şirketler ve yurttaşların petrol satın alabileceğini, ancak Küba yönetiminin bunu fiilen imkânsız hale getirdiğini savundu. Washington yönetimi, adadaki elektrik kesintilerini de Küba’daki ekonomik modelin ve yönetim krizinin sonucu olarak değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise 17 Mart’ta yaptığı açıklamada, Küba konusunda “çok yakında bir şeyler yapacaklarını” söyledi.

Windward AI’nin raporunda, Sea Horse’un yaptırım listesinde yer almamasına karşın sergilediği hareketlerin yaptırımlardan kaçınma yöntemleriyle örtüştüğü belirtildi. Bunlar arasında AIS kapatma, sigortasız seyir ve yanıltıcı rota bildirimleri öne çıktı.