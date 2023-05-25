FT seçim öncesi ekonomiyi değerlendirdi: Brezilya karşılaştırması

Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:31

Güncelleme: 25.05.2023 - 18:31

13. Cumhurbakanı'nın belirleneceği iki tur seçim yarışına 3 gün kala, Financial Times (FT) gazetesi "Brezilya ve Türkiye" ekonomisini karşılaştırdı. "Erdoğan'ın ekonomik hataları Türkiye'yi rotasından çıkarıyor" başlığını kullanan FT, Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyonu değerlendirdi.

"Erdoğan, yüzde 80'in üzerine çıkarak son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyona rağmen faizleri düşürmesi için Merkez Bankası'na baskı yaparak para politikasını alt üst etti" ifadesinde bulunan FT, enflasyonun 14 Mayıs'taki ilk tur oylamasından önce yüzde 15 düştüğünü belirtti.

FT'nin değerlendirmesine göre, hükümetin uygun çözümler yerine TL'nin dolar karşısındaki düşüşüne karşı yatırımcıların dolar hesaplarına kaçmasını durdurmaya çalıştı. Ancak bu durum, kamuya dolar yükü oluşturdu. Kamu borçları neredeyse tamamen yerel para birimine dönüşen Brezilya'nın, dolar cinsinden yükümlülüklerini azaltmaya çalıştı. Fakat, Türkiye'nin artıyor.

İngiliz Gazete, 2000'li yılların başında sürdürülemez bir para piyasaları yaşayan Türkiye ve Brezilya'nın, bu durumdan kurtulduğunu şu ifadelerle yorumladı:

"Kemal Derviş ve Pedro Malan gibi kahraman maliye bakanları tarafından yürütülen IMF destekli zorlu mali sıkılaştırma programları sayesinde zarar verici bir borç temerrüdünden kaçındı"

Brezilya'nın, alışılagelmiş para politikalarına daha yakın durduğunu belirten FT, "(Brezilya) sıkı para politikası yürüten güçlü ve bağımsız bir merkez bankasını muhafaza etti" yorumunda bulundu.

FT, 2021 yılında imalat sektöründeki büyüme Brezilya'da GSYH'nin yüzde 10'u olurken Türkiye'de yüzde 22 olduğunu aktardı ve şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin imalat ihracatı döviz kurunun düşük değerlenmesine veya iç tüketimin baskılanmasına bağlı değildir. Türkiye fazla vermek yerine kronik bir ticaret açığı veriyor"