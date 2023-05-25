AKP'li kaynaklar Reuters'a konuştu: 'Ekonomi planı AKP'yi ikiye böldü'

Yayınlanma: 25.05.2023 - 12:11

Güncelleme: 25.05.2023 - 12:22

Reuters, 13. Cumhurbaşkanı'nın belirleneceği ikinci tur seçimleri öncesi AKP hükümetinde ekonomik plan konusunda bölünme yaşandığını belirtti.

İsimlerinin açıklanmaması koşuluyla Reuters'a konuşan AKP yetkilileri, resmi olmayan ekonomi planı görüşmelerine Erdoğan'ın doğrudan dahil olmadığını söyledi.

Planın tamamının henüz Erdoğan'a sunulmadığını ifade eden AKP'li bir yetkili, "Yeni bir ekonomik model üzerinde çalışıyorlar. Çünkü mevcut model sürdürülemez. Basitçe, faiz oranını kademeli olarak arttıracak ve birden fazla faiz oranı kullanma uygulamasını sona erdirecektir" dedi.

Reuters, yayınladığı haberde şu hatırlatmada bulundu:

"İkinci turda iktidarını üçüncü on yıla taşımayı hedefleyen Erdoğan, seçim kampanyasında iktidarda olduğu sürece faiz oranlarının düşeceğini ve enflasyonun kontrol altına alınacağını söylemişti"

Reuters'a konuşan bir başka AKP'li yetkili ise "Parti içinde iki farklı görüş var" dedi. Yetkili, herhangi bir kararın bir sonraki kritik seçim sınavı olan gelecek yıl Mart ayında yapılacak belediye seçimlerine kadar ekonomik istikrarı korumaya yönelik olacağını da sözlerine ekledi.

Reuters'a konuşan üçüncü bir yetkili ise, seçim sonuçları açıklandığında Erdoğan'ın "hızlı bir değişime gerek olmadığına" ikna edebileceğini söyledi.