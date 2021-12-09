FT'den Türkiye'nin katılmayacağı zirveyle ilgili çarpıcı analiz: Erdoğan'ın fotoğrafıyla yayınladı

09 Aralık 2021 Perşembe, 13:00

Uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olan “Demokrasi Zirvesi’yle” ilgili İngiliz Financial Times gazetesi kapsamlı bir analiz yayınladı. Demokrasi Zirvesi’ne ABD’nin müttefikleri Mısır ve Türkiye gibi ülkeler katılmazken, Brezilya, Kolombiya ve Irak gibi ülkelerin yer alması yeni bir tartışmayı da başlattı.

Türkiye’nin katılmayacağı zirveye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı yazı, “Demokrasi üzerine bahis: Biden’ın ABD Dış Politikası ile ilgili büyük fikirleri” başlığını taşıdı.

Gazete analizinde, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafına da yer verdi. Analizde, “111 ülkenin devlet başkanı ve liderinin katılacağı etkinlikle ilgili, Avrupalı uzmanlar ve eleştirmenlerin, “Polonya davet edildi fakat Macaristan neden davet edilmedi bu durumda? Benzer bir şekilde Brezilya lideri Jair Bolsonaro da davetliler arasında ama Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan yer almıyor” ifadeleri kullanıldı.

Financial Times’a konuşan ABD’li üst düzey bir yetkili, “Biz bu zirvenin harekete geçirmesini hedefliyoruz. Demokrasiyi öne çıkarırken, demokrasisi zayıf olanları eleştirmek amacımız” ifadelerini kullandı.

Gazete, “Biden’ın Demokrasi Zirvesi’ne Brezilya lideri Bolsonaro katılıyor ama G20 Zirvesi’nde birlikte görüntülenen Erdoğan katılmıyor” yorumunu yaptı.

Zirvede internet özgürlüğü, insan haklarına destek ve kara para aklamayla mücadele gibi konuların masaya yatırılacağı belirtildi.

-Sözcü