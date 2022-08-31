Fukuşima santralinin bulunduğu ilçede 11,5 yıl sonra bir ilk
Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santraline ev sahipliği yapan ilçede 11 yıl 5 ay sonra ilk kez bir polis merkezi hizmete girdi. Futaba'nın kuzeydoğusunda tahliye uyarıları kaldırılırken, bölge sakinlerinin bir kısmı da geri dönebilir...
Bugünden tam 11 sene önce, 2011 yılında nükleer sızıntının yaşandığı Fukuşima Dai-içi santralinin yer aldığı bölgede tahliye uyarıları aşamalı şekilde kaldırılmaya devam ediyor.
Radyoaktivite nedeniyle bölgede verilen tahliye uyarılarıyla "hayalet kente" dönen Futaba ilçesinde 11 yıl 5 ay sonra ilk kez polis merkezi açıldı.
Açılışı için tören düzenlenen polis merkezi, okyanus kıyısındaki santralin 3 kilometre kuzeybatısında, Futaba'nın meskun bir mahalinde hizmete girdi.
Merkeze görevlendirilen tek polis memuru Umemiya Hirotaka, "Sakinlerin emniyetli dönüşü sağlanabilsin diye huzuru koruyup ilçeye destek vereceğim" dedi.
BÖLGE SAKİNLERİ GERİ DÖNECEK
Mart 2011'deki deprem ve tsunami sonrası nükleer tesiste yaşanan sızıntı sonrası, kıyı ilçeleri Futaba ve Okuma'yı bağlayan polis merkezi ivedilikle kapatılmıştı.
Düşük radyasyon seviyelerinin kaydedilmesi sonrası halka, Mart 2020 sonrası ilçenin bu bölgelerine girişe izin verilirken, yeniden iskana izin verilmemişti.
Temmuz 2022 itibarıyla, ilçe nüfusunun yüzde 60'ına denk gelen, yaklaşık bin 450 hanedeki 3 bin 500 kişi Futaba ilçe sakini olarak kütük kaydını güncellemişti. 11,5 yıl sonra merkezi hükümet bu hafta içi, Futaba'nın kuzeydoğusunda tahliye uyarılarını kaldırırken, bölge sakinlerinin bir kısmı geri dönmeye hazırlanıyor.
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