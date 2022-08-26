Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısı sağlandı

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:25

Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali'nin elektrik şebekesiyle bağlantısının tekrar sağlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, nükleer tesisteki bir güç ünitesinin Ukrayna elektrik şebekesine tekrar bağlandığı ve kapasitenin kademeli bir şekilde artırıldığı kaydedildi.

Energoatom, dün yaptığı açıklamada, tesisteki hatların hasara uğraması nedeniyle santralin elektrik şebekesiyle bağlantısının tarihte ilk defa kesildiğini bildirmişti.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Altı nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Santral, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.