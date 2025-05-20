Futbol sahası, lüks villada huzuru bozdu: Mahkemeden tazminat kararı

İngiltere’nin Hampshire bölgesindeki Winchester kentinde yaşayan Mohamed ve Marie-Anne Bakhty çifti, 2 milyon sterlin değerindeki evlerinin yanına yapılan okul sahası nedeniyle huzurlarının bozulduğunu belirterek belediyeye dava açtı.

Çift, sahadan gelen gürültünün ve bahçelerine düşen yüzlerce futbol topunun hayatlarını altüst ettiğini söyledi.

High Court’a sunulan belgelerde çift, sadece bir yıl içinde bahçelerine 170 futbol topu atıldığını belirtti.

Dava kapsamında evi ziyaret eden yargıç Philip Glen, bahçedeki çiçekliklerin içinde 20'ye yakın futbol topu bulduğunu ifade etti.

Glen, “Zaman zaman top kaçabilir ancak bu düzeyde ve sıklıktaki isabetler, mülk bütünlüğünü ihlal eder” diyerek “kamusal rahatsızlık” tanımının karşılandığına hükmetti.

Yargıç, çiftin yaşadığı huzur kaybı nedeniyle bin sterlin tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak çiftin talep ettiği kalıcı yasaklama kararı (ihtiyati tedbir) reddedildi.

“KASTEN YAPILDI” İDDİASI

77 yaşındaki emekli emlak geliştiricisi Mohamed Bakhty, okulun sahayı “kasten ve intikam niyetiyle” evlerinin yanına yaptığını iddia etti.

66 yaşındaki eşi Marie-Anne Bakhty ise, “Sürekli gürültü ve rahatsızlık yüzünden artık bahçeye bile çıkmak istemiyorum” diyerek yaşadığı stresin altını çizdi.

Yargıç Glen, kararda ayrıca okulun, sahayla evin sınırı arasına top geçişini engelleyecek bir ağ çekmesi hâlinde alanın yeniden yapılandırılmasına karşı çıkılmayacağını belirtti. Doğru önlemler alındığında alandaki eğitim faaliyetlerinin sürdürülebileceğini vurguladı.