Futbolculardan çalınan lüks araçlar, konteynerde bulundu

Yayınlanma: 28.08.2023 - 11:59

Güncelleme: 28.08.2023 - 11:59

İngiltere Premier Lig'de oynayan iki futbolcuya ait yaklaşık 16 milyon sterlin değerinde lüks otomobil ve araç parçaları çalındığı bildirildi.

Oyunculara ait bir lüks Ferrari ve Range Rover Sport araçları, Essex bölgesindeki bir limandan Dubai'ye sevk edileceği sırada polisler tarafından nakliye konteynerlerinde bulundu.

Essex Polisi'nin çalıntı araç istihbarat birimine (SVIU) göre, hırsızlar, araçları komşu bölgelerden çaldı.

Konteynerlerde toplamda 517 araç ya da parçası ele geçirilirken, polis, hırsızların araçları yurtdışına gönderdikten sonra İngiltere'deki değerinden iki ya da üç kat daha fazla ödeme almayı ummuş olabileceklerini söyledi.

Polis, İngiltere'deki otomobil hırsızlarının çaldıkları araçları piyasa değerinin çok altında bile olsa hızlı bir şekilde satmaya çalıştıklarını, parçalara ayırdıklarını ya da aracın tamamını veya parçalarını Orta Doğu ve Afrika'ya gönderdiklerini belirtti.

Polis, ismi açıklanmayan futbolculara otomobil ve parçaların geri iade edildiğini açıkladı.