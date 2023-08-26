İngiltere Championship'de Ozan Tufan fırtınası sürüyor

İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City ile Bristol City 1-1 berabere kaldı. Hull City'nin tek golünü Ozan Tufan kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 09:48
İngiltere Championship'de Ozan Tufan fırtınası sürüyor
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İngiltere Championship'in 4. haftasında Hull City sahasında Bristol City'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. 

Hull City'nin golünü 17.dakikada Ozan Tufan atarken deplasman ekibinin golünü 62.dakikada Nakhi Wells kaydetti.

Bu sonuçla Hull City 7 puanla 5.sırada yer alırken, Bristol City 5 puanla 9. sırada kaldı.

Hull City 5.haftada Leicester City'e konuk olacak. Bristol City ise Swansea City ile karşılaşacak.

GOL KRALLIĞINDA 1’İNCİ SIRADA

İngiltere Championship’in 4’üncü haftasına girerken Hull City’de Ozan Tufan, Bristol City ağlarına kaydettiği golle ligde gol krallığında da 1’inci sıraya yükseldi.

Toplamda 4’üncü maçında 4 gole ulaşan milli oyuncuyu, Southampton forması giyen Adam Armstrong ile Che Adams, Norwich City forması giyen Jon Rowe, Stoke City forması giyen Andre Vidigal ve Hull City'den Aaron Connolly 3’er golle takip ediyor.


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